        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Osmaniye'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:51 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:51
        Osmaniye'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Merkez ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

        Kar nedeniyle kapanan yollarda İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerince çalışma gerçekleştiriliyor.

        Kapanan yollarda araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ilçe ya da kent merkezine götürülüyor.

