Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Osmaniye'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Osmaniye'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Merkez ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle kapanan yollarda İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerince çalışma gerçekleştiriliyor.
Kapanan yollarda araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ilçe ya da kent merkezine götürülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.