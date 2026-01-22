Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Osmaniye'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.



Merkez ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.



Kar nedeniyle kapanan yollarda İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerince çalışma gerçekleştiriliyor.



Kapanan yollarda araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ilçe ya da kent merkezine götürülüyor.

