Osmaniye'de tarihi konak ile altındaki 3 iş yeri yandı

OSMANİYE'de tarihi Mehmet Eminler Konağı ile altındaki 3 iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve kentin tarihine tanıklık eden Mehmet Eminler Konağı'nda saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, Osmaniye Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabah tamamlanırken, atıl durumdaki konağın büyük bir bölümü ile altında bulunan 3 iş yeri yandı. Fransız işgali sırasında askeri karargah olarak kullanılan, Cumhuriyet'in ilanı sonrası 'ilk vilayet konağı' da olan konaktaki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.