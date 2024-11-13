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        4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı; 7 gün sonra hayatını kaybetti 

        OSMANİYE'de bir hafta önce 4 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada ağır yaralanan Mutluhan Güzel de (21) tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 23:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 23:30
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        4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanmıştı; 7 gün sonra hayatını kaybetti 
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        OSMANİYE’de bir hafta önce 4 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada ağır yaralanan Mutluhan Güzel de (21) tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

        Kaza, 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Cevdetiye Beldesi Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktörün çarpıştığı kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mendiz olay yerinde; Bayazıt Arık ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan Mutluhan Güzel ise bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Güzel’in yarın Cevdetiye Beldesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazadan yaralanan Ersel Keleş ve Harun Üzüm’ün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri
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