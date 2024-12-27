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        Osmaniye'deki Sarıtepe Hibrit GES Projesi enerji üretimine başladı

        AKFEN Yenilenebilir Enerji'nin Osmaniye'de toplam 12,9 MW'lık Sarıtepe Hibrit GES projesinin ilk fazı olan 3,95 MW kurulu gücündeki santralı ticari enerji üretimine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:15
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        Osmaniye'deki Sarıtepe Hibrit GES Projesi enerji üretimine başladı
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        AKFEN Yenilenebilir Enerji’nin Osmaniye’de toplam 12,9 MW’lık Sarıtepe Hibrit GES projesinin ilk fazı olan 3,95 MW kurulu gücündeki santralı ticari enerji üretimine başladı. 2025 yılı sonunda toplam 887 MW kurulu güce ulaşmayı hedefleyen şirket, hibrit enerji projeleriyle enerji verimliliğini artırarak Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

        Şirketin bağlı ortaklığı İmbat Enerji A.Ş. tarafından Osmaniye’de hayata geçirilen ve toplamda 12,96 MW kurulu güce sahip olan Sarıtepe Hibrit GES Projesi’nin ilk fazı, 3,95 MW kapasite ile ticari enerji üretimine başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından dün mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılan proje, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

        2025 YILI SONUNDA 887 MW KAPASİTEYİ HEDEFLİYOR

        Akfen Yenilenebilir Enerji, toplamda 188 MW kapasite artışını hedefleyen birinci aşama hibrit GES ve RES yatırımlarına devam ediyor. Şirket, bu kapsamda, 26 Aralık itibarıyla bağlı ortaklıkları aracılığıyla işletilen yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 703 MW’lık yeşil ve yenilenebilir kurulu güç kapasitesine ulaştı. Planlanan bu yatırımların tamamlanmasıyla 2025 yılı sonunda yaklaşık 887 MW kapasiteye ulaşarak, hem şirketin enerji sektöründeki sürdürülebilir büyümesine, hem de Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefleniyor.

        Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, Sarıtepe Hibrit GES projesinin ticari üretime başlamasıyla ilgili, “Yenilikçi hibrit enerji çözümleriyle karbon emisyonlarını düşürüp çevresel etkileri en aza indirirken, yatırımlarımızla Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ve yenilenebilir enerji alanında bölgesel lider olma vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        ‘TÜRKİYE’NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI HEDEFLERİNE KATKIDA BULUNUYORUZ’

        Güngör, Sarıtepe Hibrit GES’in ticari üretime başlamasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

        “Ülkemizin sürdürülebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Sarıtepe Hibrit GES Projesi, yenilikçi enerji çözümlerine olan bağlılığımızın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Hibrit enerji sistemlerimizle, enerji üretiminde verimliliği artırırken karbon emisyonlarını düşürerek çevresel etkileri en aza indirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ve yenilenebilir enerji alanında bölgesel lider olma vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz.”

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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