Erbakan: Açlık sınırı altında kalmış maaşları reva görenler milletin iktidarı olamaz

– YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Açlık sınırı altında kalmış maaşları milletimize reva görenler, bir de üzerine 'Hayırlı olsun' diyenler, adeta nispet yapar gibi bu milletin iktidarı olamazlar” dedi.

YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin düzenlediği 3'üncü Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Osmaniye'ye geldi. Cahit Zarifoğlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede Erbakan'a, partisinin yöneticileri eşlik etti. YRP'nin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır, elhamdülillah" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakıldığı zaman hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük sıkıntılara naçar olduğunun görüldüğünü dile getiren Erbakan, “İşte bakın, vergilere zam yapacakları zaman yüzde 44 oranında, 2024 yılının enflasyon oranı üzerinden zam yapıyorlar. Ama asgari ücrete, emekliye zam yapacakları zaman 2025’in tahmini enflasyonu üzerinden, yüzde 21’in üzerinden zam yapıyor. Ne demek bunun manası? Kendi alacaklarına geldiği zaman yüzde 44 artış ama milletin alacağına geldiği zaman yüzde 21 artış yapıyorlar. İşte asgari ücret ortada. Sayın Cumhurbaşkanı komisyonun belirlediği rakamın daha üzerinde bir ücret verme yetkisi olduğu halde bu yetkiyi kullanmadı ve 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı. El insaf demekten başka söyleyecek bir söz bulamıyorum. Asgari ücret tam bir felaket oldu ve daha şimdiden açlık sınırının altında kaldı. Daha eline geçmeden milyonlarca asgari ücretlinin zaten eridi ve bitti. Bu asgari ücret millete verecekleri bir şey kalmadığının en önemli bir göstergesidir. Milletten korktuklarının en önemli bir göstergesidir. Önce millet anlayışına sahip olmadıklarının göstergesidir. Çalışanları değil patronları düşündüklerinin bir göstergesidir. Öncelikleri ezilenler değil, imtiyazlılar olduğunun bir göstergesidir” dedi.

'ASGARİ ÜCRETİN 35 BİN LİRA OLMASI LAZIMDI'

Erbakan, asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini belirterek, “Bakınız TÜİK'in resmi enflasyon oranıyla bile hesap etseniz 2024 yılı asgari ücreti 17 bin liraydı. Bu 17 bin lira, enflasyon dolayısıyla 5 bin 271 lira eridi. Yani alım gücü 11 bin 731 liraya düştü. Peki, bunların yaptığı zam ne kadar? 5 bin 102 lira. Yani enflasyonla 5 bin 271 lira eriyen asgari ücrete 5 bin 102 lira zam yapıyorlar. Ne demek bu? Enflasyon karşısındaki erimeyi dahi karşılayamamışlar demek. Yani sadece enflasyona karşı koruyacak bile olsalardı bunun daha üzerinde bir maaş zammı vermeleri gerekirdi. Enflasyon kaybı bile bu yapılan maaş zammıyla maalesef telafi edilemedi. Türkiye enflasyon dolayısıyla 5 bin 271 liralık bir kayıp var. Ancak bunların verdiği zam 5 bin 102 lirada kaldı. Ondan sonra da 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik' diyorlar. Taze meyve sebzeden yıllık enflasyon yüzde 125, konut ve kira harcamalarında yıllık enflasyon yüzde 109, eğitim harcamalarında yıllık enflasyon yüzde 61 oldu. Ama getirip asgari ücrete yüzde 30’luk bir zammı maalesef reva gördüler. İktidara bağlı TÜİK'in enflasyon verileri dahi bunu söylerken asgari ücrete yüzde 30 zam yapıp bir de çalışanların enflasyona ezdirilmediğini söylemek milyonlarca asgari ücretlinin hayalleriyle, emeğiyle ve aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir değerli kardeşlerim. Asgari ücretin ne olması lazımdır? Asgari ücretin 35 bin lira olması lazımdı. Sadece yüzde 44’lük bir oranla zam yapsa yani kendi vergi, ceza ve harçlardan alacaklarına yaptığı oranda asgari ücrete de zam yapsa asgari ücret 23 bin küsur lira oluyor. Yirmi 24 bin liraya geliyor. Bir de üstüne büyümeden asgari ücrete pay vereceksin. Sadece enflasyona ezdirmemek yetmez. Bir de Türkiye'nin büyümesinden asgari ücretliye pay vermen gerekiyor. Adaletin gereği budur. Türkiye büyümüş, işveren büyümüş, patronlar büyümüş, ekonomi büyümüş, asgari ücretli, çalışan kesime de bu büyümeden pay vermen lazım. Bunu da eklediğin zaman 34 bin lira yapıyor. Biz niye 35 bin lira dedik? İki asgari ücret bir eve girdiği zaman yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsunlar. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 70 bin liraya geldi. 35 bin lira asgari ücrete vereceksin ki iki asgari ücret bir yoksulluk sınırı kadar bir para yapsın. İnşallah bu asgari ücreti 35 bin liraya, en düşük emekli maaşını da asgari ücret seviyesine bu salondaki kadrolar getirecek, milli görüşçüler getirecek, Yeniden Refah Partisi getirecek Allah'ın izniyle" diye konuştu.

'VURDUMDUYMAZ OLMUŞ BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ' Erbakan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını 2 bin lira bile artıramadıklarını belirterek, şöyle konuştu: “Milletten kopmuş durumdaki iktidar SGK ve Bağ-Kur emeklileri için de en düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya çıkardı, 12 bin 500’dü. 2 bin lira bile artıramadılar. Ne diyoruz bu rakamı gördüğümüz zaman? 'Zahmet oldu, bozdur bozdur harca' diyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Bir pazara gittiğiniz zaman pazardaki fileyi bin liraya doldurmaya başladı. Tatil yörelerinde bu yaz ben gözümle gördüm, dondurmayı bin liraya satan yerler var. Kayseri'de iyi kalite pastırmanın kilosuna bin 500 lira, bin 600 lira istiyorlar. Bunları niye söylüyorum? 14 bin 469 lirayla bu emeklinin nasıl geçineceğine ilişkin bir hesap yapmak için söylüyorum. Bin liraya dondurma satılan ülkede, bin 600 liraya pastırma satılan ülkede etin kilosu neredeyse 600-700 lira olmuş. Pazara gittiğin zaman dediğim gibi iki tane torbayı neredeyse bin liraya doldurmaya başlamışsın. Ve siz milyonlarca emekliye 14 bin 469 lirayı reva görüyorsunuz. Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yüzde 11,5’luk artışa itirazı ve feryadı duymayan iktidar, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammına da maalesef millete kulaklarını tıkayarak yaptı. Yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 lira. Bu açıklamalar, bu maaş zamları millete gelince tamamıyla vurdumduymaz hale gelmiş bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Milletin taleplerine, milletin feryadına, milletin derdine karşı vurdumduymaz olmuş bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün ülkemizde açlık sınırı 22 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 71 bin liraya geldi. Alın buyurun size Türkiye'nin manzarası. Bu gerçeklik karşısında yoksulluk sınırı şöyle dursun, açlık sınırı altında kalmış maaşları milletimize reva görenler bir de üzerine 'Hayırlı olsun' diyenler, adeta nispet yapar gibi bu milletin iktidarı olamazlar. Bunlar imtiyazlı holdinglerin iktidarı olmuşlar. Bunlar faiz lobilerinin iktidarı olmuşlar. Bunlar kendilerinin ve kendi yandaş çevrelerinin iktidar olmuş. Haksız yere zenginleşenlerin iktidarı olmuşlar.” 'BU İKTİDARIN DA ARTIK GİTME VAKTİ GELMİŞTİR' Fatih Erbakan iktidarın ‘Önce millet’ demeyi unuttuğunu vurgulayarak şöyle devam etti: