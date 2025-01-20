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        Hentbol heyecanı Osmaniye'de başladı

        – TÜRKİYE Hentbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Lig Play-Off Müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:45 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:50
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        Hentbol heyecanı Osmaniye'de başladı
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        – TÜRKİYE Hentbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Lig Play-Off Müsabakaları, Osmaniye’de başladı. Tosyalı Spor Kompleksi’nde üç gün sürecek organizasyonda, 8 iddialı takım 1'inci Lig’e yükselmek için kıyasıya mücadele ediyor.

        Açılış maçında Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi’ni 41-24’lük skorla mağlup etti. Turnuvanın ilk gününde sporcuların performansları ve heyecan dolu karşılaşmalar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Serdar Eler, açılış öncesi yaptığı açıklamada, Osmaniye’nin hentbol açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, tüm takımlara başarılar diledi. Eler, müsabakaların 3 gün süreceğini ve sonunda ilk iki sırayı alan takımların 1'inci Lig’e yükseleceğini ifade etti.

        140 sporcunun yer aldığı turnuvada, Osmaniye Arena, Rize Ardeşen Belediyesi, Batman 1955 Belediye, Van Bal Ebrar, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Güneşin Çocukları, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ve Trabzon Ortahisar Belediyesi Spor Kulüplerinin takımları şampiyonluk ve 1'inci Lig’e yükselmek için mücadele edecek.

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