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        Yayanın, halk otobüsünün altında kaldığı kaza kamerada

        OSMANİYE'de yolun karşısına geçerken kavşaktan dönüş yapan özel halk otobüsünün altında kalan Sevgi C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:10
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        Yayanın, halk otobüsünün altında kaldığı kaza kamerada
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        OSMANİYE’de yolun karşısına geçerken kavşaktan dönüş yapan özel halk otobüsünün altında kalan Sevgi C., yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza sabah saatlerinde, İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi C.’ye bu sırada dönüş yapan özel halk otobüsü çarptı. Sevgi C. otobüsün altında kalırken, mahallelinin uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu. Aracın altından çıkarılan Sevgi C., çağırılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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