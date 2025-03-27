Minibüste koltukların arasından kaçak göçmen çıktı

OSMANİYE'de durdurulan minibüste yapılan aramada, sürücü ve arka koltuk arasında oluşturulan gizli bölmede kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, sürücü ve arka koltuk arasında oluşturulan gizli bölmede, kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Serdar Ö. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, el konulan araç emniyet otoparkına götürüldü. Kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.