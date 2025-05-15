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        Kadirli'de sağanak yağış sele neden oldu (2)

        VELİYILMAZ, İNCELEMELERDE BULUNDUOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:35
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        Kadirli'de sağanak yağış sele neden oldu (2)
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        VELİYILMAZ, İNCELEMELERDE BULUNDU

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kadirli’mizde böyle bir felaketin yaşanması hepimizi üzdü. Ama tesellimiz, şu ana kadar ki tespitlerimize göre, hamdolsun can kaybımızın olmaması. 7 aracımızın sele kapıldığını tespit ettik. Tespitlerimize göre bu araçlarımızdan 5’inde herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz diğer 2 araçta da herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda AFAD'ımız, itfaiyemiz sahada yaklaşık 200 personelimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Kadirlili hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak buradayız, alandayız. Zarar tespit çalışmalarına da hemen başlayacağız ve devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken desteği vereceğiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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