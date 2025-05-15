Kadirli'de sağanak yağış sele neden oldu (2)

VELİYILMAZ, İNCELEMELERDE BULUNDU

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kadirli’mizde böyle bir felaketin yaşanması hepimizi üzdü. Ama tesellimiz, şu ana kadar ki tespitlerimize göre, hamdolsun can kaybımızın olmaması. 7 aracımızın sele kapıldığını tespit ettik. Tespitlerimize göre bu araçlarımızdan 5’inde herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz diğer 2 araçta da herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda AFAD'ımız, itfaiyemiz sahada yaklaşık 200 personelimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Kadirlili hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak buradayız, alandayız. Zarar tespit çalışmalarına da hemen başlayacağız ve devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken desteği vereceğiz” diye konuştu.