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        Osmaniye'de TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü

        OSMANİYE'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Serdar Daş (30) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:15
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        Osmaniye'de TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü
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        OSMANİYE'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Serdar Daş (30) hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Kadirli-Andırın kara yolu üzerindeki Kayasuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Andırın istikametinden Kadirli yönüne seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan TIR ile, köy içinden ana yola çıkan Serdar Daş yönetimindeki 80 LB 804 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Serdar Daş olay yerinde hayatını kaybetti.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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