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        Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem

        OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 00:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:30
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        Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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        OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 23.32'de merkez üssü Osmaniye merkezde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

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