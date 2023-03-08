Osmaniye'de tüfekle bacağından vurulan genç yaralandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yeşilyayla Köyü'nde Taner G. (20) ile Ömer K. (21) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ömer K. yanındaki av tüfeğiyle Taner G'ye ateş etti.

Taner G'nin bacağından yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ömer K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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