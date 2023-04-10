Depremin etkilediği Osmaniye'de en fazla yıkım kent merkezinde gerçekleşti

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OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan ve acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 47'si kent merkezinde yer aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kent merkezi ve ilçelerde toplam 687 bina yıkılırken, 500 bina için acil yıkım kararı alındı, 8 bin 834 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi.

"Asrın felaketi"nde en fazla yıkım Osmaniye merkezde yaşandı. İl merkezinde 249 bina yıkılırken, 318 bina için acil yıkım kararı verildi, 3 bin 497 binada ağır hasar tespit edildi.

Kent merkezinin dışında Bahçe'de 137, Düziçi'nde 136 ve Kadirli'de 111 bina enkaza döndü.

Yıkılan ya da acil yıkım kararı verilen 1187 binanın yüzde 47'si (567) kent merkezinde yer alırken, bu kapsamdaki yüzde 53'lük yapı stoku Düziçi'nde 192, Bahçe'de 174, Kadirli'de 135, Hasanbeyli'de 87, Toprakkale'de 19 ve Sumbas'ta 13 olarak dağılım gösterdi.

Çalışmalar kapsamında acil yıkım kararı verilen 500 bina ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılarak molozlar döküm alanlarına taşındı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki "yıkık" bina sayısı şöyle:

İlçeler Yapı Sayısı Kent merkezi 249 Bahçe 137 Düziçi 136 Kadirli 111 Hasanbeyli 36 Sumbas 10 Toprakkale 8 TOPLAM 687

Osmaniye genelinde "acil yıkım" kararıyla yıkılan bina sayısı şöyle:

İlçeler Yapı Sayısı Kent merkezi 318 Düziçi 56 Hasanbeyli 51 Bahçe 37 Kadirli 24 Toprakkale 11 Sumbas 3 TOPLAM 500

Kent merkezi ve ilçelerde "ağır hasarlı" olarak tespit edilen bina sayısı şöyle:

İlçeler Yapı sayısı Kent merkezi 3497 Düziçi 1969 Kadirli 1791 Bahçe 755 Hasanbeyli 472 Sumbas 229 Toprakkale 121 TOPLAM 8834





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