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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin etkilediği Osmaniye'de en fazla yıkım kent merkezinde gerçekleşti

AA

Depremin etkilediği Osmaniye'de en fazla yıkım kent merkezinde gerçekleşti

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan ve acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 47'si kent merkezinde yer aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kent merkezi ve ilçelerde toplam 687 bina yıkılırken, 500 bina için acil yıkım kararı alındı, 8 bin 834 binanın ise ağır hasarlı olduğu belirlendi.

"Asrın felaketi"nde en fazla yıkım Osmaniye merkezde yaşandı. İl merkezinde 249 bina yıkılırken, 318 bina için acil yıkım kararı verildi, 3 bin 497 binada ağır hasar tespit edildi.

Kent merkezinin dışında Bahçe'de 137, Düziçi'nde 136 ve Kadirli'de 111 bina enkaza döndü.

Yıkılan ya da acil yıkım kararı verilen 1187 binanın yüzde 47'si (567) kent merkezinde yer alırken, bu kapsamdaki yüzde 53'lük yapı stoku Düziçi'nde 192, Bahçe'de 174, Kadirli'de 135, Hasanbeyli'de 87, Toprakkale'de 19 ve Sumbas'ta 13 olarak dağılım gösterdi.

Çalışmalar kapsamında acil yıkım kararı verilen 500 bina ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkılarak molozlar döküm alanlarına taşındı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki "yıkık" bina sayısı şöyle:

İlçelerYapı Sayısı
Kent merkezi249
Bahçe137
Düziçi136
Kadirli111
Hasanbeyli36
Sumbas10
Toprakkale8
TOPLAM687

Osmaniye genelinde "acil yıkım" kararıyla yıkılan bina sayısı şöyle:

İlçelerYapı Sayısı
Kent merkezi318
Düziçi56
Hasanbeyli51
Bahçe37
Kadirli24
Toprakkale11
Sumbas3
TOPLAM500

Kent merkezi ve ilçelerde "ağır hasarlı" olarak tespit edilen bina sayısı şöyle:

İlçelerYapı sayısı
Kent merkezi3497
Düziçi1969
Kadirli1791
Bahçe755
Hasanbeyli472
Sumbas229
Toprakkale121
TOPLAM8834


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