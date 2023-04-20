Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de konuştu: (2)

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin geleceğinin ne olduğunun belirleneceği seçim." dedi.

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı olan Yanık, AK Parti Toprakkale İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde, hem bölgede hem de ülkede ciddi dönüşüm, değişim ve yatırım olduğunun görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin geldiği noktanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2002'den 2023'e kadar adım adım inşa ettiği Türkiye'de her bir başlık, kendine sınırsız bir özgürlükle yer buldu." ifadesini kullandı.

Yanık, geçmişte birçok engellemeye rağmen Erdoğan'ın siyasi iradesi ve milletin desteğiyle ülkenin her bir köşesine yatırım ulaştığını, çalışmaların bölgeler arasında eşit şekilde yapıldığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına değinen Yanık, "Ana muhalefet genel başkanı, kendi etnik, mezhep kimliğiyle alakalı açıklama yapıyor. Efendim işte 'Korkmayın çocuklar.' falan... Sana bu korkusuzluğu sağlayan Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkede bütün kimliklerin hakkını teslim eden, kimin ne olduğunu korkusuzca açıklaması imkanı sağlayan AK Parti'nin siyasi iradesidir. Dolayısıyla nerden nereye geldiğimizi çok iyi görmemiz, millete de çok iyi anlatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, Osmaniye'nin vatan söz konusu olduğunda koşan insanların toprağı olduğunu belirterek, "Yeniden bu memlekette yeni fay hatları oluşturmaya çalışanlar, birtakım kimlikler üzerinden kımıldanmaya başlayanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Birlikle dirlikle 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir ve beraber olduğu bir Türkiye'yi inşa etmenin kavgasını yürütüyoruz." diye konuştu.

Seçimlerin önemine işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla 2023 seçimleri sadece bir seçim değil, bir siyasi iradenin başa geçmesi ya da geçmemesi, birilerinin milletvekili seçilmesi ya da seçilmemesi meselesi değil. 14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin geleceğinin ne olduğunun belirleneceği seçim. Bu kadar birbirinden farklı vesayet, güç odaklarının içeriden, dışarıdan, uluslararası sistemden herkesin bir araya geldiği ve adeta Türkiye'yi yeniden bir kurt kapanına kıstırmaya çalıştıkları bir süreçte seçime gidiyoruz. Mesele sadece Tayyip Erdoğan bir dönem daha Cumhurbaşkanı, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma milletvekili olsun değil. Mesele geleceği nasıl inşa edeceğiz, bugüne kadar dişimizle tırnağımızla şehitlerin toprağa düşen kanlarıyla koruduğumuz memleketi bundan sonra nasıl inşa edeceğiz. Yeniden 1980'lerin, 1990'ların o karanlık dönemlerine dönecek mi yoksa bu millet şahlanıp o tarihten aldığı güçle birikimle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğinde dünyanın en güçlü, gözü kendisine dönen ülkelerinden biri mi olacak."

- "Önümüzdeki süreci Türkiye Yüzyılı'na dönüştüreceğiz"

Yanık, kendi sözünü kendi söyleyen bir Türkiye'nin olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte de bu millet kendi sözünü kendisi söylemek istiyorsa kendi sözünü kendi ciğerinden çıkararak, ihtiyacına, değerlerine göre söyleyecekse bunun yolu; bu milletin iradesinin tekrar sandıktan çıkmasından, siyasete yansımasından geçer." dedi.

Türkiye'nin eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe, terörle mücadeleden savunma sanayisine kadar her alanda atılım yaptığının altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"Bu tamamen siyasi iradenin, Cumhurbaşkanı'mızın, bugün itibarıyla Cumhur İttifakı'nın kararlılığı, daha önemlisi milletimizin desteği, Allah'ın yardımıyla oldu. Yine inşallah bu millet destek verir, teveccüh gösterirse daha kararlı, dikkatli bir biçimde önümüzdeki süreci Türkiye Yüzyılı'na dönüştüreceğiz. Türkiye Yüzyılı, tek başına bir söylem, laf olsun diye ortaya atılmış bir ifade değil, büyük bir iddia. Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin dünya sahnesine 'Ben de varım' diye çıkmasının adı."

Üst üste sadece Türkiye'nin değil, dünyanın zor zamanlar yaşadığına işaret eden Yanık, salgının dünyada çok ağır bir maliyetinin olduğundan örnekleriyle bahsetti.

Yanık, Türkiye'de ise hükümet olarak, millete afet ve acil durum hallerinin hiçbir faturasına yansıtmamak, ödetmemek gibi bir tutumlarının olduğunu vurgulayarak, "Her bir kuruşunu kamu bütçesinden millete harcayan, milleti destekleyen bir hükümet var." dedi.

- "Yılmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

Bakan Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, "Dünyanın başka hiçbir yerinde olmamış bir afetten bahsediyoruz. Bir hafta sonra barınma hizmetini önemli ölçüde çözmüştük. Şimdi işte çadır kentler, konteyner kentler, kalıcı konutların temelleri atıldı ve bir senenin sonunda Allah nasip ederse milletimize, depremzede vatandaşlarımıza kalıcı konutlarını teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Eksik yok mudur? Vardır, gayet tabii. Bu kadar geniş alanda, bu kadar çok insanın etkilendiği, bu kadar can kaybının olduğu bir yerde, eksik olmaması mümkün mü? Ama canla başla devlet, millet el ele diyerek çalışmış, yaraları sarmaya çalışmış bir kamu otoritesi, siyasi irade ve bir millet var. O bölgenin insanı, deprem bölgesinin insanları vatandaşlarımız ne yapıldığını gayet iyi biliyorlar." diye konuştu.

Depremlerin ardından Osmaniye'den ağlayarak ayrıldığını dile getiren Yanık, "Vatandaş bizi teselli etti. Yeni yeni çadırlar kuruluyor. Bir ihtiyacınız var mı? 'Hamdolsun, canımız sağ, devletimiz yanımızda. Her şey karşılanıyor. Battaniyemiz geldi, yemeğimiz geldi, çorbamız geldi.' Bu millet bu kadar güçlü, bu kadar da metin bir millet. Ne yapıldığını da gayet iyi biliyor. Arada efendim, kafa bulandıran, 'şu yapılmıyor, bu yapılmıyor' diye ahkam kesenler var. Ama onları da biliyor millet." ifadelerini kullandı.

Yanık, AK Parti'nin karnesinin 20 yıldır yaptıklarıyla dolu olduğunu kaydetti.

Türk milletini dünyanın en güçlü, en büyük, en zengin milletlerinden biri yapmak istediklerini belirten Yanık, "Bu milleti tekrar dünyanın gözünün çevrildiği bir millet haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da gerçekten durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bunun için milletimizin desteğine ihtiyacımız var, siyaset kurumu olarak. Bunun için milletimizin teveccühüne ihtiyacımız var. Bunun için milletimizin duasına ihtiyacımız var her şeyden önemlisi."

Yanık, yarın Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatarak, "Milletimiz için, vatanımız için, vatanımızın bütünlüğü, birliği, dirliği, beraberliği için huzuru, güvenliği için dua edelim." dedi.

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