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Osmaniye'de öğrenciler sınıfta balık besleyip çiçek yetiştirerek doğal yaşamı tanıyor

AA

Osmaniye'de öğrenciler sınıfta balık besleyip çiçek yetiştirerek doğal yaşamı tanıyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de "Ekolojik Okul" projesi kapsamında yenilenen 10 derslikli ilk ve ortaokulda öğrencilerin, sınıflarda evcil hayvan besleyip çiçek yetiştirerek doğal yaşamı tanıması sağlanıyor.

Masa, sandalye, dolap gibi eşyaların yanı sıra ana sınıfındaki oyuncakların da ahşaptan olduğu Bahçe ilçesi Kızlaç köyündeki okuldaki 6 derslikte, plastik malzeme bulunmuyor.

Bahçe Kaymakamlığınca hazırlanan "Ekolojik Okul" projesi kapsamında Kızlaç köyünde bulunan 10 derslikli Kızlaç Şehit Mehmet Eroğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda çalışma gerçekleştirildi.

İlk olarak anasınıfı ile 6 derslikli ilkokulda başlanan proje kapsamında sınıflardaki tüm sıra, masa, dolap, oyuncak ve derste kullanılan malzemeler tamamen ahşaptan yapıldı.

Proje kapsamında sınıfların duvarlarına öğrencilerce resimler çizilirken, her sınıfa bir evcil hayvan verilerek çocukların hayvan sevgisi ve sorumluluk duygularının gelişmesi amaçlandı.

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, AA muhabirine hazırladıkları "Ekolojik Okul" projesinin ilk ayağını Kızlaç köyündeki okulda başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında kaymakamlığın atölyesinde ahşaptan masa, sandalye, dolap, pano yaparak sınıflara koyduklarını anlatan Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Sınıflarımızı ayrıca Montessori oyuncaklarla donattık. Hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak için her sınıfa balık, kuş gibi hayvanlarımızı çocuklarımıza aldık. Her sınıfımızda bir ağaç ve müzik aleti bulunmaktadır. Buradaki temel hedefimiz, çocukların sağlığına zararlı olan plastik malzemelerden onları tamamen arındırmak ve ekolojik hayata, hayvan, doğa sevgisini çocuklarımıza kazandırmak."

Kayabaşı, proje kapsamında ilerleyen süreçte köyde içme suyu için kurulan güneş panellerinin okulun elektrik ihtiyacını karşılamakta da kullanacaklarını belirtti.

- Kümes ve sera kurulacak

Ayrıca köyün dışına bir sera ve kümes kurmayı da planladıklarını aktaran Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Bu şekilde çocuklarımızın, hayatla iç içe bir eğitim alabilecekleri ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu okulumuzu tamamen imece usulüyle yaptık. Firmaların, hayırseverlerin ve köylülerimizin katkılarıyla burayı yeniledik. Şu an köyümüzde 6 sınıfı bu şekilde yeniledik. Diğer 4 sınıfımızın da yenilemesini bitirdik, ahşap kısmı devam ediyor. Bu okulumuzu bitirdikten sonra bütün köy okullarımızı, bu konsepte kavuşturacağız."

Okulun 4. sınıfında okuyan Barış Yılmaz, yeni sınıflarının çok güzel olduğunu belirterek, "Yeni sınıfımızı çok beğendim, yapanlara teşekkür ederim." dedi.

Aynı sınıf öğrencisi Sema Yıldız, okulda balık besleyip gitar çalmaya çalıştığını anlatarak, sınıfını çok sevdiğini söyledi.

Süleyman Kaan Göktaş da yenilenen okuluna çok daha mutlu geldiğini kaydetti.

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