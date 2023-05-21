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Osmaniye'de depremzede 15 esnaf, geçici iş yerlerine kavuştu

AA

Osmaniye'de depremzede 15 esnaf, geçici iş yerlerine kavuştu

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde işletmeleri zarar gören Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki esnaf için belediye tarafından yapımı planlanan 50 betonarme iş yerinden 15'i tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

"Asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Bahçe ilçesinde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören terzi, kuruyemişçi, market işletmecisi gibi esnaf için Bahçe Belediyesi tarafından Ali Farsakoğlu Caddesi'nde 50 betonarme iş yeri yapılması planlandı.

Belediye ekiplerinin çalışmasıyla yapımı tamamlanan 15 betonarme geçici iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi. Geçici iş yerlerine kavuşan esnaf, yeniden çalışmaya başladı.

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede çok sayıda esnafa ait iş yerinin zarar gördüğünü söyledi.

Bu nedenle esnafın iş yapamaz hale geldiğini belirten Baz, çalışamayacak duruma gelen esnafın yeniden iş hayatına dönmesi için belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Baz, şöyle konuştu:

"İlk olarak esnafımıza geçici iş yerlerini temin ettik. Şu anda 15 tanesini yaptık, hak sahiplerine, dükkanı yıkılanlara teslim ettik. Onlar da geçici iş yerlerine taşındı. Yine belediye olarak, AFAD ile işbirliği çerçevesinde ve İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 100 prefabrik iş yeri tahsis edeceğiz. Bunların beton zeminlerini, altyapılarını hazırladık. Onlar da inşallah hızlı bir şekilde önümüzdeki haftadan itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak."

Esnafı ayağa kaldırmak için ciddi bir efor sarf ettiklerini anlatan Baz, "Şu anda esnafımızın iş yerlerine geçip ekmeklerini kazanmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah diğer prefabrik iş yerleri de hayata geçtiğinde bu problem çözülmüş olur. Biz de bunun en büyük takipçisi olacağız. Şu anda esnafımız bu durumdan cidden çok memnun. Biz çok hızlı bir şekilde bunları hazırladık." ifadesini kullandı.

- İlçe esnafı memnun

Bahçe'de kuruyemişçilik yapan ve depremde iş yeri ağır hasar gören Mehmet Say, işinin başına geçebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

İlçede 9 yıldır terzilik yapan Ümit Çetin de iş yerinin 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördüğünü ifade etti.

Çetin, geçici iş yerine kavuşana kadar boş oturmak zorunda kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dört günden beri bu dükkanda faaliyet gösteriyorum. Başkanımdan, emeği geçen bütün belediye personelinden, devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun. İşlerimiz de çok iyi elhamdülillah. Bugün dükkanı açtığımın 4. günü olmasına rağmen önceki iş yerine oranla daha çok iş alıyorum. Şu an işlerim eski iş yerime göre daha iyi durumda."

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