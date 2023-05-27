Osmaniye'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ramazan T. idaresindeki 80 ACG 237 plakalı kamyonet, Kızılömerli köyünde yolda yürüyen Baki Kayışoğlu'na (43) çarptı.

Kayışoğlu'nun ağır yaralandığı kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kadir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince Reşadiye köyünde yakalanan sürücünün muayenesinde 1,48 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Ramazan T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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