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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 39 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:11
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 39 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2-8 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 45 kilo 750 gram esrar, 169,91 gram sentetik uyuşturucu, 8,3 gram eroin ve 80 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

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