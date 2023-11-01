Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de depremzede çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı

        Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de depremzede çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

        Federasyon tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için hazırlanan "oyun tırı", Karaçay Konteyner Kente geldi.

        Burada düzenlenen etkinlikte çocuklar, federasyon üyesi eğitmenlerle halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapma, seksek gibi geleneksel oyunları oynadı.

        Çocuklar, şişme parkurda da gönüllerince eğlendi.

        Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Burutay Burak Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 il 15 ilçeyi kapsayan proje çerçevesinde Osmaniye'de depremzede çocuklarla buluştuklarını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Osmaniye'de meyve ağaçları çiçek açtı
        Kadirli'de asayiş uygulaması 14 zanlı tutuklandı
        Kadirli'de asayiş uygulaması 14 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kadınları taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 50 zanlı yakalandı
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde afetzede esnafa yapılan 95 prefabrikten 65'i t...
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde afetzede esnafa yapılan 95 prefabrikten 65'i t...
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyerek taciz etti, tutuklandı
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyerek taciz etti, tutuklandı