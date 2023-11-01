Osmaniye'de depremzede çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.
Federasyon tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için hazırlanan "oyun tırı", Karaçay Konteyner Kente geldi.
Burada düzenlenen etkinlikte çocuklar, federasyon üyesi eğitmenlerle halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapma, seksek gibi geleneksel oyunları oynadı.
Çocuklar, şişme parkurda da gönüllerince eğlendi.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Burutay Burak Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 il 15 ilçeyi kapsayan proje çerçevesinde Osmaniye'de depremzede çocuklarla buluştuklarını söyledi.