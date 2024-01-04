GÜNCELLEME - Osmaniye'de sosyal medyadan Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kişi tutuklandı Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı.

Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden iki kişinin Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B'nin (23) gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şahıslar, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve şehit polis memuru Fethi Sekin'e yönelik yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle Kadirli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.