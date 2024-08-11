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        Osmaniye'de yeni doğmuş bebeğin tarlaya bırakılmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni doğmuş bebeğin tarlaya bırakılmasıyla ilgili gözaltına alının 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:30
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        Osmaniye'de yeni doğmuş bebeğin tarlaya bırakılmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yeni doğmuş bebeğin tarlaya bırakılmasıyla ilgili gözaltına alının 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Merkez İrfanlı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında 6 Ağustos'ta bir bebeğin ağladığını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bir günlük erkek bebek, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin annesinin A.Ç. (15) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan A.Ç, ifadesinde, çocuğun babası İ.B.C'nin (16) kendisine istismarda bulunduğunu, korktuğu için bebeği tarlaya bıraktığını iddia etti.

        Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları değerlendirilen M.Y. ve H.S.Y'yi de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan İ.B.C, hakimlikçe tutuklandı.

        Bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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