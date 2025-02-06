Bakan Tekin: Felaket günlerinde bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza verebilmemiz lazım

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür sıkıntılı günlerde, felaket günlerinde milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara verebilmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanı olarak derdim, çabam bu. Bakanlığımızın adı Öğretim Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim yapmamız gereken bu milli birlik, dayanışma ruhunu sürekli baki kılmak, bunu hep canlı tutmak. Bizim birinci ödevimiz bu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından düzenlenen '6 Şubat Depremi'ni Anma Toplantısı'na katıldı. Deprem nedeniyle 11 ilin tanınmayacak hale geldiğini kaydeden Bakan Tekin, "Çok zor günlerdi ama o zor günleri milletçe, bütün dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelik ruhuyla atlattık, çok şükür bugünlere geldik. İnşallah bu tür felaketlerle bir kez daha karşı karşıya gelmeyiz. Allah bize öyle kötü günler yaşatmasın inşallah. Fakat şunu da bilmemiz lazım, içinde yaşadığımız dünya öngörebildiğimiz, öngöremediğimiz bir sürü felaketlerle bizi sınayabilir, karşı karşıya getirebilir" dedi.

'DEVLET-MİLLET EL ELE BİR SÜRECİ YAŞADIK'

Bakan Tekin, "Bir taraftan da bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmalıyız, bunu da not etmemiz lazım. Bu süreçteki tecrübelerimizin hepsi bir şekilde envanterlere kaydedilmesi lazım. Ama Milli Eğitim Bakanı olarak şunu özellikle arzu ediyorum ve istiyorum. Bu tür sıkıntılı günlerde, felaket günlerinde milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara verebilmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanı olarak derdim, çabam bu. Bakanlığımızın adı Öğretim Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim yapmamız gereken bu milli birlik, dayanışma ruhunu sürekli baki kılmak, bunu hep canlı tutmak. Bizim birinci ödevimiz bu. Çok şükür, çocuklarımız, gençlerimiz bu şuurla, bu bilinçle yetişecekler inşallah. Deprem felaketinin yaşandığı o tarihten itibaren devlet- millet el ele herkes üzerine düşeni büyük bir sorumluluk şuuruyla yapabileceği bir süreci yaşadık" diye konuştu.

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