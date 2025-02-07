Osmaniye'de babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Yapılan incelemede, Mehmet C'nin başına aldığı balta darbeleriyle öldüğü belirlenirken, olayın faili olduğu iddiasıyla Mehmet C'nin oğlu Halil C. gözaltına alındı.

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