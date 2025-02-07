Osmaniye'de babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Osmaniye'de tartıştığı babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de tartıştığı babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Böcekli beldesi Demirciler Mahallesi'nde Mehmet C'ye ait müstakil evden kavga sesleri geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, evde Mehmet C'nin cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede, Mehmet C'nin başına aldığı balta darbeleriyle öldüğü belirlenirken, olayın faili olduğu iddiasıyla Mehmet C'nin oğlu Halil C. gözaltına alındı.
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