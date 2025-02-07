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        Osmaniye'de tartıştığı babasını baltayla öldürdü

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:15
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        Osmaniye'de tartıştığı babasını baltayla öldürdü
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde H.C. (29), bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Mehmet Canlı'yı (80) baltayla öldürdü. H.C., gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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