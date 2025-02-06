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        Depremde hayatını kaybedenler için Osmaniye'de anma

        OSMANİYE'de deprem felaketinin 2'nci yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla mezarlıkta mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:30
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        Depremde hayatını kaybedenler için Osmaniye'de anma
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        OSMANİYE'de deprem felaketinin 2'nci yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla mezarlıkta mevlit programı düzenlendi. Bakan Tekin, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 1010 kişinin hayatını kaybettiği kentte, felaketin 2'nci yıl dönümünde Osmaniye Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Asri Mezarlık'ta mevlit programı düzenlendi. Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Suat Özçağdaş, kurum temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Bakan Yusuf Tekin ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı. Bakan Tekin, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Programa katılanlara Osmaniye Belediyesi tarafından helva ikram edildi.

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