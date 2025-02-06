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        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesindeki derslik sayısı hedefine ilişkin açıklama:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin tamamında 6 Şubat 2023'ten önce sahip oldukları derslik sayısının minimum yüzde 10 fazlasına çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:18
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesindeki derslik sayısı hedefine ilişkin açıklama:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin tamamında 6 Şubat 2023'ten önce sahip oldukları derslik sayısının minimum yüzde 10 fazlasına çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

        Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde çok acı bir dönem yaşadıklarını söyledi.

        Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tekin, "Milli Eğitim Bakanı olarak şunu özellikle arzu ediyorum ve istiyorum, bu tür sıkıntılı günlerde, felaket günlerinde milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara verebilmemiz lazım." dedi.

        Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "11 ili yeniden inşa edeceğiz." şeklinde bir taahhüdü olduğunu anımsatarak, kendilerinin de bu talimat doğrultusunda hareket ettiklerinin altını çizdi.

        Diğer bakanlıklar gibi deprem bölgesinde yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Resmi rakamlar üzerinden konuşuyorum, algı üzerinden değil. Deprem bölgesinde, yani 11 ilin tamamında toplam 9 bin 500 civarında dersliğimiz hiç kullanılamaz hale geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, yani 9 Eylül tarihinde bu 9 bin 500 dersliğin 7 bin 500'den fazlası yeniden inşa edilmiş haldeydi. Yani yıkılan, kullanılamaz hale gelen 9 bin 500 dersliğin, 7 bin 500'ü 9 Eylül tarihi itibarıyla hizmete açılmıştı. Güçlendirme ve onarım yapılanlar hariç, onları söylemiyorum. Yatırımı, inşaatı, yatırım programındaki ihale süreci devam eden dersliklerle beraber, baktığımızda toplamda 9 bin 500 civarında bu bölgede yani 11 ilde dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiş olmasına rağmen, 11 ilde 2026 Eylül ayı itibarıyla tamamını bitirmeyi planlıyoruz, 24 bin derslik ilave olarak kazandırılmış olacak. Yani 9 bin 500 derslik kullanılamaz hale gelmişken, önümüzdeki eğitim öğretim yılında 24 bin derslik... Bu, şu anlama geliyor, 11 ilin tamamında, Cumhurbaşkanı'mızın talimatı bu, 6 Şubat'tan önce sahip olduğumuz derslik sayısının minimum yüzde 10 fazlasına çıkmak, hedefimiz bu."

        Tekin, Osmaniye'de yapılan dersliklerle ilgili de bilgi verdi.

        Karacalar bölgesinde öğretmenevini yatırım programlarına aldıklarını belirten Tekin, bir an önce sürecin başlayacağını dile getirdi.

        - "Bu millet, dayanışma içerisinde mücadelesini ortaya koydu"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

        İleri, deprem sürecinde Osmaniye'de de devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yardımına koştuğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaya konulan çalışmalar sonucu bugün itibarıyla Türkiye çapında 200 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, bunun yıl sonunda 450 bine ulaşacağını anlatan İleri, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de sivil toplumun güçlü olmadığından dem vuranlara belki de cevaben, bizler o günlerde hep beraber şahit olduk ki çok şükür bu milletin sivil toplum yapısı da son derece kuvvetli. Deprem olduktan hemen sonra bütün Türkiye bir oldu, beraber oldu. Millet olarak o süreçte çok önemli bir beraberlik manzarası ortaya koyduk. O günlerde maalesef, şu an belki pek de hatırlamak istemiyoruz ama tarihe not düşmek açısından her daim bence hatırlamamız gerekiyor, milletin moralini bozmaya çalışan dezenformasyon çalışmalarını da gördük. Ama şükürler olsun ki bu çalışmalara rağmen bu millet ferasetini, basiretini, vakurunu korudu, dimdik durdu ve bu felaket karşısında son derece cesaretli bir şekilde ve dayanışma içerisinde mücadelesini ortaya koydu. Tekrar bugün, o günlerde Osmaniye'de gördüğümüz sessiz kahramanları saygıyla selamlamak istiyorum."

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