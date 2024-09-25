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        Osmaniye'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı

        Osmaniye'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:47
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        Osmaniye'de çalışma izni olmayan 3 yabancı uyruklu yakalandı
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        Osmaniye'de gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren SPA merkezinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        İş yeri sahibine çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişileri çalıştırdığı için 170 bin lira ceza kesildi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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