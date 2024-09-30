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        Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:39
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        Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki arazide büyükbaşlarını otlatan Derviş Al, bir ineğinin sulama kanalına düştüğünü gördü.

        Al'ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin bağladığı halat yardımıyla inek kanaldan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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