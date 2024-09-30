Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekibince çıkarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekibince çıkarıldı.
Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki arazide büyükbaşlarını otlatan Derviş Al, bir ineğinin sulama kanalına düştüğünü gördü.
Al'ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin bağladığı halat yardımıyla inek kanaldan çıkarıldı.
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