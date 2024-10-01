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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz inşaatları süren polis merkezlerini inceledi

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden polis merkezlerinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:46
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz inşaatları süren polis merkezlerini inceledi
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden polis merkezlerinde incelemede bulundu.

        Yılmaz, Fakıuşağı ve Şehit Hayrettin Mennan polis merkezlerinin inşaatlarını inceledi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'dan bilgi alan Yılmaz, çalışmalarda kolaylık diledi.

        Yılmaz, yeni polis merkezlerinin en kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacağını belirtti.

        İncelemesinin ardından Vali Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

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