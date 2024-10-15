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        Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:16
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        Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yazlamazlı köyünde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Düziçi ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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