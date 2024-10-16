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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de geri manevra yapan vincin altında kalan işçi öldü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, geri manevra yapan vincin altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:48
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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de geri manevra yapan vincin altında kalan işçi öldü
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, geri manevra yapan vincin altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

        Ali A. idaresindeki 80 AAN 538 plakalı vinç, Osmaniye-Düziçi kara yolu Çamiçi mevkisinde geri manevra yaptığı sırada şantiyede çalışan işçi Özcan Can'a (50) çarptı.

        Vincin altında kalarak ağır yaralanan Özcan Can, sağlık ekiplerince götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Can müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili sürücü Ali A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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