Osmaniye'de otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarındaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, otobüsteki Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.
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