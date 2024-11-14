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        Osmaniye'de otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:07
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        Osmaniye'de otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otobüste 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarındaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

        Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, otobüsteki Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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