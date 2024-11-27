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        Osmaniye'de depremde sitenin yıkılması davasında 2 tutuklama ve 2 tahliye kararı

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, binanın yapıldığı dönemde Osmaniye Belediyesi İmar Müdürü olan Kadir Kara ve bir müdürlük çalışanının tutuklanmasına, tutuklu 2 müteahhidin ise tahliyesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:01
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        Osmaniye'de depremde sitenin yıkılması davasında 2 tutuklama ve 2 tahliye kararı
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        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, binanın yapıldığı dönemde Osmaniye Belediyesi İmar Müdürü olan Kadir Kara ve bir müdürlük çalışanının tutuklanmasına, tutuklu 2 müteahhidin ise tahliyesine karar verildi.

        Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile tutuklu fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılının İmar Müdürü Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Kadir Kara, savunmasında, görevi gereği sadece kendilerine gelen evrakların tam ve eksiksiz olup olmadığını kontrol ettiklerini, buna istinaden de binaya ruhsat verdiklerini belirtti.

        Bilirkişi raporundaki kusurların sorulması üzerine Kara, savunmasını şöyle sürdürdü:

        "O günkü tarihte belediyenin sahip olduğu teknik ve bilimin şartlarına göre sağlanan hususlar yeterli değildi. Belediyenin o günkü şartlarda bilgisayarı yoktu. Belediyenin buradaki sorumluluğu kendisine sunulan evrakları kontrol etmekti. Evraklar tamamsa onay veriyorduk. Projede belirtilen matematik hesaplarını yapmıyorduk, o günkü şartlarda 10 katlı binanın hesabını yapmak mümkün değildi. En üst kattan başlayarak temele kadar tüm katlarını çözümleyerek yapılması gerekir. Bunu belediyede hiçbir mühendis yapamaz. Fenni mesul projeyi hazırlatıp belediyeye sunar, belediye de bunu kontrol edip onay verir. Mimari proje, statik proje gerekirse tesisat projelerinin varlığı aranmaktadır, bu husus yönetmelikte bu şekilde geçmektedir. O günkü şartlarda projenin uygun olup olmadığını kontrol etme imkan ve sorumluluğu yoktu."

        Savunmaları alınan diğer sanıklar da binanın yıkımında kusurları bulunmadığını ve suçsuz olduklarını öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, Kadir Kara ile eski imar müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmalarına, tutuklu yargılanan müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin tutuklanan müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğünde görevli 4 sanık hakkında da dava açılmış, daha sonra 2 dava dosyası birleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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