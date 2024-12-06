Osmaniye'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler, 17 dosya kapsamında vatandaşları 1 milyon 533 bin lira dolandırdığı belirlenen 2 şüpheliyi Mersin'deki adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Araştırmada, Yılmaz A. ve Samet Can K'nin internet sitesi kurarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet sitesi üzerinden yaptığı alışverişte 50 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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