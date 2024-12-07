Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tır dorsesinde 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Osmaniye'de dorsesinde 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de tır dorsesinde 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de dorsesinde 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları tırı, kontrol noktasında durdurdu.

        Araçta narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, tırın dorsesindeki bavulda 21 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü Bedevi D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kadirli'de motosikletçilerden öğrencilere giyim desteği
        Kadirli'de motosikletçilerden öğrencilere giyim desteği
        Osmaniye'de İl Müftülüğünce kamp etkinliği düzenlendi
        Osmaniye'de İl Müftülüğünce kamp etkinliği düzenlendi
        Osmaniye TSO ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzaladı
        Osmaniye TSO ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü imzaladı
        Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Sosyal medyadan sahte ilanla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı