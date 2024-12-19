Osmaniye'de parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Cemalapaşa Mahallesi'nde yaşayan Fatma C, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca hastaneye başvurdu.
Hastaneye yönlendirilen itfaiye ekibi, yüzüğü keserek çıkardı.
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