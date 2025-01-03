Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 7 Ocak Zafer Koşusu yapıldı

        Osmaniye Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 7 Ocak Zafer Koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:40 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 7 Ocak Zafer Koşusu yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 7 Ocak Zafer Koşusu düzenlendi.

        Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in startıyla başlayan 3 kilometrelik koşuya 300 sporcu katıldı.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

        Belediye Başkanı Çenet, ödül töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan sporculara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Arama çalışması için askıya alınan boğaz trafiği açıldı
        Arama çalışması için askıya alınan boğaz trafiği açıldı
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Antalya'da turist rekoru
        Antalya'da turist rekoru
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı
        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı
        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de sahte içki üreten 1 kişi tutuklandı
        Osmaniye'de sahte içki üreten 1 kişi tutuklandı
        Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı