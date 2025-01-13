Kadirli'de kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

Karşılaşma sonunda oyunculara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser ile Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.