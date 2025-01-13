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        Kadirli'de kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:42
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        Kadirli'de kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası tamamlandı.

        Kadirli Belediyesince halı sahada organize edilen turnuvaya kamu personelinden oluşan 14 takım katıldı.

        Final müsabakasında Mert Belediyecilik'i 8-4 yenen Orman İşletme Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

        Karşılaşma sonunda oyunculara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser ile Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık verdi.

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