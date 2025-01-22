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        Osmaniye'de tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 39 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:55 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:55
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        Osmaniye'de tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 39 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri tırı uygulama noktasında durdurdu.

        Tırın dorsesinde yakalanan 37'si Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüler Enver A. ve Yakup A'yı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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