Osmaniye'de tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tırın dorsesinde yakalanan 37'si Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 39 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüler Enver A. ve Yakup A'yı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

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