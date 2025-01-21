Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları tamamlandı
Osmaniye'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları sona erdi.
Osmaniye'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları sona erdi.
Türkiye Hentbol Federasyonunca, Tosyalı Spor Kompleksi'nde organize edilen müsabakalara 8 takım katıldı.
Müsabakalar sonucunda A grubunda Osmaniye Arena Spor Kulübü birinci, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ikinci oldu.
B grubunu ise Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü birinci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ikinci sırada tamamladı.
Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, Çanakkale'de yapılacak final maçlarında mücadele edecek.
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