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        Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları tamamlandı

        Osmaniye'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:36
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        Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları tamamlandı
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        Osmaniye'de düzenlenen Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları sona erdi.

        Türkiye Hentbol Federasyonunca, Tosyalı Spor Kompleksi'nde organize edilen müsabakalara 8 takım katıldı.

        Müsabakalar sonucunda A grubunda Osmaniye Arena Spor Kulübü birinci, Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi ikinci oldu.

        B grubunu ise Rize Ardeşen Belediyesi Spor Kulübü birinci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ikinci sırada tamamladı.

        Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar, Çanakkale'de yapılacak final maçlarında mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri

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