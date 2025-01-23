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        Osmaniye'de çıkan yangında çatıda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, çatıda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:14 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:14
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        Osmaniye'de çıkan yangında çatıda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, çatıda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangından etkilenmemek için çatıya çıkan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince aşağı indirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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