Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de TIR'ın dorsesinde 39 kaçak göçmen yakalandı

        OSMANİYE'de polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde 37'si Afganistanlı 2'si Pakistanlı olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:25 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de TIR'ın dorsesinde 39 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL

        OSMANİYE’de polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu TIR’ın dorsesinde 37’si Afganistanlı 2’si Pakistanlı olmak üzere 39 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüleri Enver A. ve Yakup A. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR dorsesi içerisinde, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 37’si Afganistan 2’si Pakistan olmak üzere 39 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan TIR sürücüleri Enver A. ve Yakup A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki idari işlemlerinin ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, rezerv alanlardaki inşaat çalışmalarını ince...
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, rezerv alanlardaki inşaat çalışmalarını ince...
        Hentbol kadınlar 2'nci Lig Play-Off grup müsabakaları tamamlandı
        Hentbol kadınlar 2'nci Lig Play-Off grup müsabakaları tamamlandı
        Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları tamamlandı
        Osmaniye'de Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları tamamlandı
        Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne 8 yeni araç tahsis edildi
        Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne 8 yeni araç tahsis edildi
        Hentbol heyecanı Osmaniye'de başladı
        Hentbol heyecanı Osmaniye'de başladı