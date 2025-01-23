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        Kadirli'de itfaiye personeline eğitimi verildi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince itfaiye personeline temel dağcılık ve ip kullanma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:33
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        Kadirli'de itfaiye personeline eğitimi verildi
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince itfaiye personeline temel dağcılık ve ip kullanma eğitimi verildi.

        Teorik eğitim sonrası itfaiye merkezinde kurulan istasyonda uygulamalı eğitime geçildi.

        Kadirli Belediyesi İtfaiye Amiri Oğuzhan Büyükakçalı, 6 günlük eğitimin ilk bölümünün tamamlandığını belirterek, AFAD yetkililerine teşekkür etti.

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