Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlbistanlı köyünde Volkan Tepegöz’e ait ikametin bodrum kısmından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.