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        Sumbas'ta özel öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde özel öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:44
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        Sumbas'ta özel öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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        Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde özel öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

        İlçe Emniyet Amirliği tarafından mesleği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Sumbas Binali Yıldırım Ortaokulu'nda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

        Polisler, öğrencilerle sohbet ederek meslekleriyle ilgili onlara bilgi verdi.

        Polis araçlarıyla şehir turu atan öğrenciler, araçlardan uyarı anonsu da yaptı.

        Sumbas Emniyet Amiri Ahmet Sedefoğlu, özel eğitim gören öğrencilere polis büyükleri tarafından bilgi verildiğini belirterek, "Dışarıda polisleri gördükleri zaman onlara sarılabileceklerini, selam verebileceklerini, sohbet edebileceklerini, onlardan çekinmemeleri gerektiğini anlattık." dedi.

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