Sumbas'ta özel öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Sumbas Emniyet Amiri Ahmet Sedefoğlu, özel eğitim gören öğrencilere polis büyükleri tarafından bilgi verildiğini belirterek, "Dışarıda polisleri gördükleri zaman onlara sarılabileceklerini, selam verebileceklerini, sohbet edebileceklerini, onlardan çekinmemeleri gerektiğini anlattık." dedi.

Polis araçlarıyla şehir turu atan öğrenciler, araçlardan uyarı anonsu da yaptı.

Polisler, öğrencilerle sohbet ederek meslekleriyle ilgili onlara bilgi verdi.

İlçe Emniyet Amirliği tarafından mesleği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Sumbas Binali Yıldırım Ortaokulu'nda öğrenim gören özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.