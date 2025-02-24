Osmaniye'de kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirildi Osmaniye'de dorsesinde kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:48 facebook

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