Osmaniye'de kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirildi
Osmaniye'de dorsesinde kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Osmaniye'de dorsesinde kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurdu.
Aracın dorsesindeki incelemede kaçak 146 bin 800 paket sigara, 7 bin 200 puro ve 437 elektronik sigara ele geçirildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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