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        Osmaniye'de kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirildi

        Osmaniye'de dorsesinde kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:48
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        Osmaniye'de kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirildi
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        Osmaniye'de dorsesinde kaçak 146 bin 800 paket sigara ve 7 bin 200 puro ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki kontrol noktasında durdurdu.

        Aracın dorsesindeki incelemede kaçak 146 bin 800 paket sigara, 7 bin 200 puro ve 437 elektronik sigara ele geçirildi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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