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        Kadirli'de zabıta ekiplerinden ramazan denetimleri

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan öncesi fırın, kasap ve marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:23
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        Kadirli'de zabıta ekiplerinden ramazan denetimleri
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan ramazan öncesi fırın, kasap ve marketlerde denetim yaptı.

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıkları ile haklarının korunması için denetimlerini sürdürüyor.

        Ramazan öncesinde market, kasap ve fırınlarda denetimde bulunan ekipler, ürünlerin gramajını, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini kontrol etti.

        Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için ramazan boyunca denetimlerin süreceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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