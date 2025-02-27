Osmaniye'ye Bilim Merkezi yapılacak

Osmaniye Belediyesince kente yapılması planlanan Bilim Merkezi projesinin ön protokolü, belediye ile TÜBİTAK arasında imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 4003 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı kapsamında TÜBİTAK ile Osmaniye Belediyesi işbirliğinde merkezin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Fakıuşağı Mahallesi'nde merkezin yapımına en kısa sürede başlamayı planladıklarını ifade etti.

Projenin protokolünü imzaladıklarını belirten Çenet, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Osmaniye'mizi ziyaretlerinde Bilim Merkezi müjdesini vermişti. Osmaniye Belediyesi olarak bunu hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. Projemizin protokolünü TÜBİTAK ile imzaladık. Ön protokolle inşallah güzel atölyelerin kurulduğu, içinde sergi salonlarının olduğu bir bilim merkezini Osmaniye'mize kazandırıyoruz."