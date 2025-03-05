Sumbas'ta asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
Sumbas'ta asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Sumbas'ta asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, araçlar kontrol edildi.
Uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 sürücüye idari para cezası verildi.
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