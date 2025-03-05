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        Sumbas'ta asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Sumbas'ta asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:23
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        Sumbas'ta asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
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        Sumbas'ta asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, araçlar kontrol edildi.

        Uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 sürücüye idari para cezası verildi.

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