Osmaniye'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

4 arazöz ve 1 itfaiye aracı ile 25 personelin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.