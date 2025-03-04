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        Osmaniye'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangınında 10 dekarlık otluk alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:48
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        Osmaniye'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangınında 10 dekarlık otluk alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Farsak köyü Hodu Yaylası yakınlarındaki ormanlık alandaki otlar bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekipler sevk edildi.

        4 arazöz ve 1 itfaiye aracı ile 25 personelin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        10 dekarlık otluk alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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